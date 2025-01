Spaccio ai domiciliari, arrestati madre e figlio

Un 47enne e la madre 65enne di Vizzini, nel catanese, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. In particolare l’uomo avrebbe riorganizzato la propria attività di vendita di stupefacenti dopo essere già finito ai domiciliari lo scorso settembre. Dopo averne monitorato l’abitazione e il via-vai di persone assuntori di droghe i militari hanno perquisito la casa trovando una busta con 30 grammi di marijuana e, nella stanza della madre, 10 spinelli già preparati in un contenitore di plastica, 60 grammi di hashish in un borsone, un bilancino e 240 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato e sono stati disposti nei loro confronti gli arresti domiciliari.