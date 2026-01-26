Agrigento

Spaccio di droga nel centro di Agrigento, arrestati due pusher 

Nell’abitazione hanno rinvenuto circa dieci grammi di cocaina e trentacinque grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Hanno trasformato un’abitazione disabitata del centro storico di Agrigento in una piazza di spaccio di droga. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato un ventunenne e un diciottenne – entrambi tunisini – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il blitz è scattato sabato pomeriggio. Gli agenti, che da tempo tenevano sotto controllo i due indagati, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Nell’abitazione hanno rinvenuto circa dieci grammi di cocaina e trentacinque grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento della droga.

Il pm Matteo Maria Orlando, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento, ha disposto la detenzione domiciliare per entrambi. I due indagati sono difesi dagli avvocati Valentina Riccobene e Giuseppina Ganci. 

