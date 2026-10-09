Stalking ad un minorenne, 40enne condannato ad otto mesi di reclusione 

Otto mesi di reclusione per atti persecutori nei confronti di un minorenne. Il tribunale di Sciacca ha condannato un quarantenne di Menfi accusato di avere perseguitato un ragazzino. Secondo quanto ricostruito, l’imputato avrebbe preteso di parlare con il minore, lo avrebbe atteso sotto casa e gli avrebbe mandato ripetuti messaggi causando nel giovane uno stato d’ansia. La vicenda risale al 2019. Oltre alla condanna (con pena sospesa) il tribunale ha disposto un risarcimento di mille euro in favore della persona offesa.