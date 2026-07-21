Sub morto a Lampedusa durante immersione, eseguita l’autopsia su Mauro Ergo

È stata eseguita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento l’autopsia sul corpo di Mauro Ergo, sub di San Severino Marche, morto nei giorni scorsi a Lampedusa durante un’immersione. Ad eseguire l’esame autoptico, su disposizione della Procura di Agrigento, il medico legale Alberto Alongi. Non è ancora chiaro se l’uomo sia morto per un malore o per annegamento. Si è in attesa del responso anche delle analisi tossicologiche; i Carabinieri si stanno occupando delle indagini. Verranno accertate anche le responsalità dell’impresa che si occupa delle immersioni sull’Isola.

La salma è stata riaffidata ai familiari per i funerali che si svolgeranno nel paese d’origine dell’uomo.

Mauro Ergo era arrivato sull’isola di Lampedisa insieme al fratello Roberto per trascorrere alcuni giorni di vacanza dedicati alle immersioni, una passione che coltivava da moltissimi anni e capace di regalargli libertà, emozioni e il contatto profondo con il mare. Proprio durante un’escursione subacquea, però, sarebbe stato colto da un malore improvviso.