Superbonus, la Cgil: “pronti alla mobilitazione”

“Si è manifestato quello che temevamo, precisamente che il boom economico che avevamo riscontrato, sin dallo scorso anno, nell’edilizia privata in provincia di Agrigento, che ha generato tanta occupazione ed il rilancio del nostro settore, dopo più di un decennio di crisi economica ed una pandemia devastante, adesso potesse avere un tale contraccolpo a causa delle ultime scelte scellerate di questo Governo, che improvvisamente ha deciso di bloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per i bonus edili, mettendo a rischio a livello nazionale più di 25 mila aziende edili ed oltre 100 mila posti di lavoro.Ancora nella nostra Provincia non siamo nelle condizioni di sapere la reale ricaduta che tale scelta causerà, ma siamo consapevoli che il perdurare di tale incertezza metterà in ginocchio tantissime aziende locali sia dirette che della filiera delle costruzioni che si vedranno impossibilitate a continuare le lavorazioni o ancora più grave a causa della mancanza di liquidità, metteranno a rischio i posti di lavoro finora instaurati, causando tantissime vertenze.Questa situazione è per noi inaccettabile e dopo l’altra insana decisione del Governo di smantellare il sistema di tutele per i lavoratori edili previste nel codice degli appalti, depotenziando l’obbligo di applicazione del contratto edile e liberalizzando i subappalti, saremo costretti a mettere in campo tutte le necessarie azioni di mobilitazione, come già preannunciato ieri per cercare di far tornare sui propri passi”. Cosi in una nota i sindacati Francesco Cosca e Alfonso Buscemi, rispettivamente FILLEA CGIL, CGIL