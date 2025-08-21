Sventato furto alla Vucciria, ladri incastrati da gps cellulare

La polizia ha recuperato cellulare e oggetti personali sottratti a una giovane frequentatrice della movida a Palermo alla Vucciria e ha arrestato i due presunti responsabili del furto e un ricettatore. Veloce e sicuro doveva essere il furto con strappo, consumato da due giovani, residenti in un Comune della cintura palermitana che, a bordo di un agile scooter, avevano fatto ingresso in Vucciria. In via Meli, una giovane cittadina palermitana era stata sorpresa alle spalle, privata della borsa e fatta vittima del piu’ classico degli scippi. I due erano poi fuggiti, facendo apparentemente perdere le loro tracce, ma una pattuglia sul posto si e’ messa subito alla loro ricerca, raccogliendo quasi in presa diretta la segnalazione di quanto accaduto e la descrizione degli autori dello scippo. L’ipotesi che i due potessero essere diretti nel quartiere di Ballaro’ ha trovato conforto nelle indicazioni fornite dal gps del cellulare rubato che ne indicava proprio questa direzione. Giunti nel popoloso quartiere, i poliziotti si sono subito imbattuti nello scooter e nei centauri. Avevano la borsa della vittima ma non il cellulare. Quest’ultimo era gia’ stato “smerciato” e consegnato a un cittadino straniero, dimorante in zona. Nel suo alloggio fatiscente, nascosto dentro un mobile, gli agenti lo hanno ritrovato. Telefonino, documenti ed effetti personali sono stati restituiti alla vittima. I due cittadini italiani sono stati arrestati per furto e il provvedimento convalidato dall’autorita’ Giudiziaria, mentre il cittadino straniero e’ stato denunciato per il reato di ricettazione.