Tamponamento tra auto e camion sulla Palermo-Catania, un ferito in ospedale

Il sinistro si è verificato all'altezza di Termini Imerese

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A causa di un tamponamento che ha coinvolto un’automobile ed un mezzo pesante, si segnalano rallentamenti al km 35,300 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nei pressi di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato al Civico per controlli. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

A seguito dell’impatto sono state danneggiate le barriere di sicurezza. Le squadre Anas sono attualmente impegnate nella messa in sicurezza dei luoghi attraverso il ripristino delle barriere e nella rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto sono presenti anche Polstrada e 118 per la gestione dell’evento.

