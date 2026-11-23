Tensioni con il vicino, gli spara nel giardino: denunciato 22enne
il ventiduenne in pieno pomeriggio, transitando nei pressi dell’abitazione, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola nel giardino del vicino
Esplode alcuni colpi di pistola nel giardino del vicino di casa con il quale ha dei dissapori. È successo a Santa Margherita Belice dove i carabinieri hanno individuato e denunciato un ventiduenne del posto. Il giovane è accusato di minaccia aggravata e porto abusivo di arma da fuoco.
A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata da un operaio cinquantenne che ha raccontato delle “tensioni” con il vicino di casa. Secondo quanto riferito, il ventiduenne in pieno pomeriggio – transitando nei pressi dell’abitazione – avrebbe esploso alcuni colpi di pistola nel giardino del vicino. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione ma l’arma non è stata ancora trovata.