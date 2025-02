Tenta rapina e poi attende i carabinieri: “Almeno stasera avrò qualcosa da mangiare”

Prima tenta di rapinare una tabaccheria e quando capisce che il colpo è ormai fallito, grazie alla reazione del commerciante, attende l’arrivo dei carabinieri quasi con sollievo: “Almeno stasera avrò un tetto e qualcosa da mangiare”. È successo a Campobello di Licata dove nelle scorse ore è stato arrestato un venticinquenne agrigentino. A ricostruire quelle fasi è stato il quotidiano “La Sicilia”.

Il giovane, noto alle forze dell’ordine e residente in una comunità, ha provato a rapinare l’esercizio commerciale in via Marconi armato di una pistola che soltanto dopo è risultata essere caricata a salve e priva di tappo rosso. La reazione del titolare della tabaccheria è stata provvidenziale. Poi l’arrivo dei carabinieri e l’arresto.