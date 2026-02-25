Canicattì

Tentata rapina in ospedale, condanna definitiva per tre canicattinesi  

I tre canicattinesi - un uomo e due donne - avevano puntato una pistola giocattolo contro una sanitaria tentando di impossessarsi dei soldi custoditi in una teca nel reparto di Ginecologia

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Tre anni di reclusione per una tentata rapina nel reparto di Ginecologia dell’ospedale di Sant’Agata Militello. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso delle difese, ha condannato definitivamente due donne e un uomo: si tratta di  Giuseppe Di Bella, 42 anni, Lina Licata, 45 anni, e Maria Rosaria Paci, 36 anni.

Gli imputati dovranno anche risarcire la parte civile. I tre, secondo quanto appurato, hanno provato a impossessarsi di soldi e oggetti in oro, per un valore di oltre diecimila euro, custoditi in una teca di una statua della Madonna, posta all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Sant’Agata Militello. Le due donne, in particolare, dopo aver fatto ingresso nel reparto avevano puntato all’indirizzo di una sanitaria una pistola giocattolo. Alla reazione dell’operatrice gli imputati l’hanno aggredito tirandola per i capelli. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Naro

Naro, al via i lavori all’impianto di depurazione di Contrada Trinità
Ultime Notizie

Inizia con due rally la stagione agonistica per la scuderia RO racing
Menfi

Menfi, al via i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale
di Gioacchino Schicchi

Area Progressista, Dispenza: “Chi ha fatto scadere il tempo si deve assumere le responsabilità”
Agrigento

Completamento dei lavori Agrigento-A19, chiusura temporanea dello svincolo Caltanissetta Sud
Menfi

Arma clandestina e denaro falso, arrestato 28enne a Menfi
banner italpress istituzionale banner italpress tv