Tentato furto ad autotrasportatore, tre denunce 

Tre persone sono indagate a Catania dalla Polizia Stradale per il reato di tentato furto di merce ai danni di un autotrasportatore in sosta con il suo veicolo all’interno dell’area di servizio “Aci Sant’Antonio” – direzione Catania – dell’autostrada A 18 Catania-Messina. L’autista ha sorpreso tre malviventi con il volto travisato da cappellini e sciarpe ad armeggiare nella parte posteriore del suo mezzo. Vistisi scoperti, i tre sono fuggiti in auto in direzione Catania.

Dopo l’allarme dato dall’autista una pattuglia della Polizia Stradale impegnata in un servizio di vigilanza stradale e controllo del territorio ha notato nella Zona Industriale di Catania un veicolo con a bordo tre persone che corrispondeva a quello usato dai malviventi e lo ha fermato per un controllo durante il quale ha sequestrato tre scalda-collo e due cappelli con la visiera. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca perché senza copertura assicurativa.