“Ti uccido”, 60enne indagato per stalking a Raffadali

“Entro dalla finestra e ti uccido”. E’ una delle frasi che una donna di Raffadali ha riferito ai carabinieri di aver ricevuto dall’ex compagno, un sessantenne di origini pakistane, ora indagato per stalking e violazione di domicilio. Secondo quanto denunciato, l’uomo – spesso in stato di alterazione per l’uso di alcol e droga – avrebbe piu’ volte preso a calci e pugni la porta dell’abitazione della donna, tentando di entrare per verificare se all’interno ci fossero altri uomini.

Gli episodi risalirebbero allo scorso dicembre. Il gip del tribunale di Agrigentoha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora a Raffadali, accogliendo la richiesta della procura. L’uomo, rimasto senza fissa dimora dopo essere stato allontanato dall’abitazione dell’ex compagna, dovra’ comparire in aula lunedi’ per l’interrogatorio di garanzia.