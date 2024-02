Tir in fiamme sulla Palermo-Catania: traffico deviato (vd)

Resta chiuso un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo, a seguito delle operazioni di spegnimento di un incendio a un mezzo pesante tra Catenanuova (Enna) e lo svincolo di Gerbini. Il personale Anas è al lavoro da ieri sera, con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, per rimuovere il mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza sul tratto in modo da consentire la riapertura al traffico. Il traffico è deviato con uscita consigliata a Catenanuova.