Carburanti, torna taglio accise su gasolio fino al 7 novembre

Si fa più consistente il calo dei prezzi medi del gasolio, dopo che l’applicazione dell’accisa mobile da mercoledì ha determinato un calo dell’aliquota di quattro centesimi (4,9 più Iva). Dopo Q8, anche IP e Tamoil hanno ritoccato i prezzi consigliati al ribasso, mentre Eni, in risposta a una sollecitazione della Staffetta, ha specificato che il ”tetto” al prezzo del gasolio scende da 2,25 a 2,20 euro al litro con la nuova aliquota, mentre ”sui prezzi privi di agevolazione rimane a 2,25”. Attualmente, tuttavia, il livello di prezzo Eni è 2,19, quindi al di sotto del tetto.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei Carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,012 euro al litro per la benzina e 2,248 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,036 euro al litro per la benzina e 2,292 euro al litro per il gasolio.