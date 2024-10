Totò Cuffaro in Burundi partecipa alla messa domenicale: “atmosfera di pace e gioia”

E’ ritornato in Burundi Totò Cuffaro insieme a Stefano Cirillo, fondatori dell’associazione Onlus ‘Aiutiamoilburundi’, per andare a definire “la casa per mamme bambine” e portare anche i vaccini per immunizzare un po’ di bambini e proteggerli anche dal vaiolo delle scimmie. Oggi il segretario regionale della Dc ha partecipato alla Santa Messa officiata da Mons. Serapion nella chiesa “Santa Ida” a Butahana, con oltre 2000 persone e moltissimi bambini che hanno affollato la chiesa, in un religioso silenzio rotto dalle canzoni e danze di chiesa.

“È bellissimo, scrive Totò Cuffaro sul suo profilo facebook. “Non so cosa stia dicendo il celebrante che sta facendo omelia in “Kirundo”, il loro idioma, ma ascoltarlo anche senza capire in questa partecipazione di festa e di amore è emozionante.C’è una atmosfera di pace e di gioia che pervade questo luogo sacro e inducono sensazioni che avvolgono i volti, gli occhi grandi e neri ed i sorrisi, di tanti bambini stupiti nei loro visi e producono sentimenti che prendono per mano noi con tutti loro e ci portano in un mondo speciale dove c’è solo gente che si vuol bene.Il canto che esce dalle bocche scure ma è bianco e dolce suscita speranza e si alza e penetrando colora di fede ogni anfratto delle nostre anime e dei nostri cuori.È la vita che preziosa sempre con ostinata volontà scegli di vivere.”