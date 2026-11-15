Cammarata

Tragedia durante Kamarat-Akragas, tifoso si sente male e muore allo stadio 

Tragedia durante la partita tra Kamarat e Akragas. Un tifoso della squadra locale ha accusato un improvviso malore ed è deceduto

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Tragedia durante la partita tra Kamarat e Akragas. Un tifoso della squadra locale ha accusato un improvviso malore ed è deceduto pochi istanti più tardi. La vittima è Domenico Sciacchitano, 63 anni, di Cammarata. A nulla è servito il tempestivo arrivo degli operatori sanitari. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul rettangolo di gioco dello stadio Salaci di Cammarata era stato fatto atterrare anche un elisoccorso. Il dramma si è consumato a sette minuti dalla fine del derby tra Kamarat e Akragas, partita valida per il campionato di Eccellenza

Il match era stato interrotto all’83º proprio quando si era appresa la notizia che un malore aveva colpito uno dei tifosi sugli spalti. L’arbitro, poco dopo, ha fischiato il triplice fischio decretando la fine anticipata della gara. Sul campo è atterrato un elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

La nota del Kamarat

“In una giornata di sport, tra tensione e passione, ci ritroviamo a salutare per sempre un amico del Kamarat e di Cammarata. Domenico avrebbe compiuto 63 anni domani. È venuto come sempre allo stadio, stavolta con un sogno in più: gioire per una vittoria così da avere un compleanno più dolce il giorno dopo. Purtroppo, non sarà così. Un malore si è portato via Domenico, lasciando sgomenti amici, familiari e tutta la comunità di Cammarata.La SSD Kamarat 1972, in segno di dolore e di cordoglio, rivolge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Sciacchitano. Ne consegue la sospensione della comunicazione e delle pubblicazioni social, fino a data da destinarsi.”

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