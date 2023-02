Tragedia migranti, don La Magra: “Stavolta carico residuale finito in mare”

“Stavolta il ‘carico residuale’ si è versato in mare. Non dovete piangere, dovete fare scelte politiche serie. Non dovete piangere, dovete aiutare chi salva le vite se non volete salvarle voi”.

A scriverlo su Facebook è don Carmelo La Magra, ex parroco di Lampedusa, dopo l’ennesima strage di migranti a largo delle coste di Crotone. Secondo una stima ancora provvisoria le vittime sono 62, tra cui decine di donne e bambini. Il parroco, che nel post fa riferimento all’espressione utilizzata nei mesi scorsi dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e finita al centro della polemica, da sempre è impegnato sul fronte dell’accoglienza.

Nel 2019 dormì per giorni sul sagrato della chiesa di San Gerlando a Lampedusa, avvolto nella coperta termicca, in segno di solidarietà ai migranti bloccati a bordo della Sea Watch. Oggi, che guida la comunità ecclesiale di Racalmuto, torna a chiedere “vie legali e sicure” d’ingresso in Europa per chi fugge da guerra e povertà.