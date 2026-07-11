Messina

Travolto da moto mentre attraversa la strada, morto 48enne

La vittima Vincenzo La Foresta, 48 anni, noto tiktoker con il nome di “Enzo Miao”. La moto era senza assicurazione

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 49 anni, Vincenzo La Foresta, molto conosciuto sui social come “Enzo Miao”, è morto nella tarda serata di ieri dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, a Messina. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 mentre la vittima stava attraversando la strada. Alla guida della Honda Africa Twin un quarantenne, trasportato all’ospedale Piemonte per gli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti dalla legge.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La Procura di Messina ha avviato un’inchiesta: il motociclista sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto. Sono in corso ulteriori accertamenti anche sulla velocità del mezzo e sulla posizione amministrativa della moto, che dai primi riscontri risulterebbe priva di copertura assicurativa.

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