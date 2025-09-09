Troppo vicini alla riva con barche e gommoni, elevate venti multe
I militari hanno effettuato un giro di perlustrazione lungo la costa agrigentina pattugliando le acque di San Leone, Giallonardo, la Spiaggetta, le Pergole e Maddalusa
Si sono avvicinati troppo alla riva sostando con le barche in palese violazione delle norme. La Capitaneria di Porto ha elevato almeno venti contravvenzioni ad altrettanti diportisti indisciplinati.
I militari hanno effettuato un giro di perlustrazione lungo la costa agrigentina pattugliando le acque di San Leone, Giallonardo, la Spiaggetta, le Pergole e Maddalusa.
Proprio a non molta distanza da quest’ultimo specchio acqueo la Capitaneria ha pizzicato diverse imbarcazioni vicine alla riva. La regola impone ai natanti di sostare ad una distanza di 300 metri in presenza di una costa sabbiosa e di 100 metri da una con scogliera.