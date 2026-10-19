Trova buoni fruttiferi postali a terra e li consegna alla Polizia: proprietario rintracciato a Londra

Un episodio che sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato.A Catania, nella zona del Teatro “Bellini”, un cittadino ha trovato in un angolo della strada una serie di buoni fruttiferi postali, originariamente emessi per un valore di 6 milioni di lire e che oggi, maturati nel tempo, hanno raggiunto un valore complessivo di circa 20.000 Euro.Il cittadino, con grande senso civico, ha recuperato tutta la documentazione cartacea e ha provveduto a consegnarla immediatamente ai poliziotti del vicino Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, in modo da avviare le procedure necessarie per risalire al legittimo proprietario.

Le operazioni di rintraccio del titolare si sono rivelate particolarmente complesse: l’uomo, un lavoratore catanese, è emigrato dall’Italia da oltre un decennio, per cui sono stati contattati parenti e conoscenti anche attraverso canali informali. Il titolare dei buoni fruttiferi è stato rintracciato in una località vicino Londra, dove attualmente risiede. Non appena rientrato a Catania per alcuni giorni, il titolare si è recato negli uffici del Commissariato “Centrale” dove i poliziotti, al termine di tutti i riscontri del caso, hanno riconsegnato i buoni postali che, senza l’attività minuziosa dei poliziotti e l’intervento virtuoso del cittadino, avrebbe definitivamente perduto.