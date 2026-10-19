Fermato dai carabinieri fornisce false generalità ed esibisce patente falsa, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Ganci supportati nelle fasi esecutive dai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Petralia Sottana, durante un servizio di prevenzione e contrasto dei reati previsti dal Codice della Strada, hanno arrestato un pregiudicato di 50 anni, già noto ai militari operanti, accusato di falsità materiale, uso di atto falso e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale. L’uomo fermato alla guida di un’autovettura avrebbe tentato di celare la propria identità non solo dichiarando delle generalità false ma, esibendo, anche una patente di guida contraffatta e intestata a un’altra persona.

Il nervosismo mostrato dal 50enne a seguito delle ripetute richieste di chiarimento, hanno indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. Una volta condotto in caserma, il sistema AFIS ha messo in luce le reali generalità dell’indagato che, è risultato titolare di una diversa patente di guida, già revocata. Alla luce degli elementi raccolti e della persistente reiterazione delle false generalità, d’intesa con il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo hanno tratto in arresto il soggetto.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale termitano. L’episodio conferma ancora una volta l’importanza dei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dalle Stazioni Carabinieri: attività apparentemente ordinarie che, grazie alla conoscenza delle procedure, all’uso delle banche dati e ai moderni strumenti di identificazione, permettono di far emergere situazioni ben più complesse.