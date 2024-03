 Trovato cadavere seminudo in spiaggia: è un pescatore di 72 anni

Il cadavere seminudo di Vincenzo Marchese, pescatore di 72 anni è stato ritrovato sulla spiaggia di Acquitta, tra Terme Vigliatore e Falcone in provincia di Messina. A scoprire il corpo senza vita dell’uomo sono stati alcuni passanti che passeggiavano sul lungomare. Non sono ancora chiare le cause della morte. L’uomo era privo di documenti. Il procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera ha disposto l’autopsia.