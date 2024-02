Trovato con 650 grammi di cocaina: arrestato

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla polizia di Trapani per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo casolare, in aperta campagna, gli agenti hanno trovato 650 grammi di cocaina. Oltre alla cocaina, sono stati rinvenuti sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 1.670 euro in contanti. Il valore di mercato della cocaina sequestrata si aggira attorno ai 50.000 euro.