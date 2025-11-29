Trapani

Trovato con hashish suddivisa in dosi e soldi in contanti: arrestato 21enne

Il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in Trapani con obbligo di presentazione alla P.G.

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Un altro arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, questa volta nel popolare quartiere Sant’Alberto.

I militari delle Stazioni Carabinieri Trapani Borgo annunziata ed Erice coadiuvati dai Carabinieri del nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, al termine di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 21enne trapanese.

L’uomo, trovato in possesso di 20,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in n. 21 dosi e della somma contante di € 635,65, ritenuto provento di attività illecita, il tutto posto sotto sequestro al termine dell’udienza di convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in Trapani con obbligo di presentazione alla P.G.

