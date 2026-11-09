Palermo

Trovato morto in casa con un cavo al collo e avvolto nel cellophane: disposta autopsia

Gli investigatori valutano tutte le ipotesi per la morte tra cui il suicidio

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

 Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in una villetta in via Ugo Betti a Palermo ieri verso le 18. La vittima era nella sua camera da letto con un cavo elettrico legato al collo, le caviglie legate con una cintura e il volto avvolto nel cellophane. A dare l’allarme è stato un vicino di casa che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con l’amico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le volanti dell’ufficio prevenzione generale della polizia. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Gli investigatori valutano tutte le ipotesi per la morte tra cui il suicidio. Dalla villetta non sarebbe entrato e uscito nessuno nelle ore precedenti al ritrovamento. La procura ha disposto l’autopsia. La vittima aveva perso da poco i genitori. 

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