Porto Empedocle

Cadavere di un cameriere quarantenne trovato a Porto Empedocle ma è mistero sulla morte 

Il cadavere di un quarantenne è stato rinvenuto pochi minuti fa nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle

Pubblicato 24 ore fa
Da Redazione



Il cadavere di un quarantenne è stato rinvenuto questa sera nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle, sotto al cosiddetto ponte di ferro. La vittima è Alfonso Spalma, pastore ma anche cameriere in un noto ristorante del paese. Una morte che al momento risulta essere davvero misteriosa, nel vero senso della parola. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli investigatori e gli elementi fino ad ora accertati sono questi.

Spalma aveva con sé un fucile ma – almeno fino al momento in cui scriviamo (ore 21.42) – non sono visibili evidenti colpi di arma da fuoco sul cadavere. Questo non vuol dire che l’ipotesi non sia da escludere ma al momento non è accertata e bisognerà attendere il responso del medico legale per sciogliere qualsiasi dubbio.

Il quarantenne, secondo prime informazioni, veniva da una battuta di caccia. Il corpo è stato trovato nei pressi di un furgoncino. Sul posto ci sono i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. In arrivo anche il magistrato di turno. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Picchia la fidanzata e prende a calci passeggino con il bimbo”, condannato 
Agrigento

Esplode colpi con una pistola scacciacani, denunciato 19enne 
Apertura

Incendio in un appartamento a Racalmuto, salvate due donne 
Apertura

Favara, trovata la giacca Adidas di Marianna in un canale 
Porto Empedocle

Migranti: soccorso barcone con 132 persone a largo Lampedusa
Catania

Sospesa dalla Polizia l’attività di un centro scommesse