Cadavere di un cameriere quarantenne trovato a Porto Empedocle ma è mistero sulla morte 





Il cadavere di un quarantenne è stato rinvenuto questa sera nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle, sotto al cosiddetto ponte di ferro. La vittima è Alfonso Spalma, pastore ma anche cameriere in un noto ristorante del paese. Una morte che al momento risulta essere davvero misteriosa, nel vero senso della parola. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli investigatori e gli elementi fino ad ora accertati sono questi.

Spalma aveva con sé un fucile ma – almeno fino al momento in cui scriviamo (ore 21.42) – non sono visibili evidenti colpi di arma da fuoco sul cadavere. Questo non vuol dire che l’ipotesi non sia da escludere ma al momento non è accertata e bisognerà attendere il responso del medico legale per sciogliere qualsiasi dubbio.

Il quarantenne, secondo prime informazioni, veniva da una battuta di caccia. Il corpo è stato trovato nei pressi di un furgoncino. Sul posto ci sono i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. In arrivo anche il magistrato di turno.