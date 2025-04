Ubriaco alla guida cerca di fuggire al posto di controllo della Polizia: denunciato

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di guida in stato d’ebbrezza, un giovane di 25 anni di Favara. È accaduto durante la notte fra sabato e domenica. Il ragazzo a bordo della sua auto, e alticcio, alla vista della pattuglia della Polizia, ha pensato di effettuare un’inversione di marcia per sfuggire al controllo degli agenti.

Una condotta azzardata quella del giovane che non è sfuggita agli occhi degli agenti che in poco tempo hanno rintracciato e fermato l’automobilista. Quale sanzione accessoria gli è stata ritirata la patente