Un caso di meningite a Raffadali, il sindaco Cuffaro: “Situazione sotto controllo”

Il sindaco rassicura la comunità: "Solo chi ha avuto contatti diretti di sangue e saliva con la concittadina dovrà effettuare una profilassi antibiotica preventiva"

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

“Voglio rassicurare tutti su una vicenda che sta preoccupando l’intera comunità di Raffadali. Una nostra concittadina è risultata positiva alla meningite batterica da pneumococco.” Lo dichiara in un video postato sui social il sindaco Silvio Cuffaro. 

“Mi sono confrontato con i medici ed i vertici dell’Asp di Agrigento per capire cosa fare come profilassi. Sono stato confortato da tutti poichè è una meningite batterica e non virale. Solo chi ha avuto contatti diretti di sangue e saliva con la concittadina dovrà effettuare una profilassi antibiotica preventiva. I familiari hanno già informato tutti coloro che nelle ultime giornate hanno avuto contatti mentre tutti gli altri possono stare tranquilli. Francamente le nuove generazioni hanno effettuato il vaccino quindi i nostri bambini sono tranquilli per quanto riguarda questo batterio. Nessun panico e dobbiamo stare tutti tranquilli. La nostra concittadina è ricoverata al Civico di Palermo, le auguriamo una pronta guarigione.”

