Un’altra notte di sangue, due giovani morti in un incidente stradale 

Le vittime sono Domenico Schiavo, 22 anni, e Antonio Mazzola che proprio ieri aveva compiuto 27 anni

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale autonomo lungo la circonvallazione di Palermo. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita due ragazzi di 27 e 21 anni. Le vittime sono Antonio Mazzola e Domenico Schiavo. Viaggiavano a bordo di una Kawasaki.

Sul posto, oltre alla Polizia municipale per i rilievi, sono arrivate tre ambulanze ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. Antonio Mazzola aveva festeggiato il compleanno proprio ieri. Sulle cause dell’impatto, avvenuto intorno all’1:30, indagano i vigili urbani dell’infortunistica stradale e i poliziotti. (foto Blogsicilia.it)

