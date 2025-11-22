PRIMO PIANO

Un’altra tragedia sulla Palermo-Sciacca, un morto e 5 feriti (VIDEO e FOTO)

La vittima è un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, una giovane di 20 anni è gravissima

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione



Un’altra tragedia lungo la Palermo-Sciacca. Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio intorno al chilometro 44, nei pressi dello svincolo per Camporeale. Il bilancio è pesantissimo: un morto e sei feriti.

La vittima è un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, mentre una giovane di 20 anni D.M.L. è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia al trauma center dopo essere stata intubata e stabilizzata. Le sue condizioni sono gravissime. Altri quattro feriti non gravi sono stati trasportati al Policlinico e Civico.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto in direzione di Sciacca avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a schiantare prima contro una Peugeot e successivamente contro una Fiat Cinquecento che procedevano verso Palermo. Sono intervenuti i carabinieri di Corleone, Campofiorito e Giuliana e i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso. 

