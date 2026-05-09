Cronaca

Droga nascosta nella federa del cuscino: arrestato 26enne

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 26enne è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno intensificato i servizi preventivi finalizzati a contrastare i reati connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti, predisponendo controlli straordinari nell’ambito di tutto il territorio di competenza. I militari hanno infatti monitorato tutte le aree ritenute sensibili per il fenomeno in argomento ed effettuato d’iniziativa diverse perquisizioni personali e domiciliari, a seguito delle quali hanno proceduto all’arresto di un 26enne ritenuto responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, in un magazzino nella disponibilità del 26enne – già noto alle Forze dell’ordine – i Carabinieri hanno rinvenuto, occultate nella federa di un cuscino, circa 10 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e crack, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 26enne è stato ristretto agli arresti domiciliari.

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