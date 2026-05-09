Omicidio De Luca a Palermo: 16enne fermato e trasferito in carcere

La procura dei minorenni ha disposto il fermo con l’accusa di omicidio volontario del sedicenne accusato di avere ucciso Pietro De Luca, 69 anni pensionato. Il giovane e’ stato trasferito al carcere minorile di Palermo “Malaspina”. Ma proseguono intanto gli approfondimenti degli investigatori della Squadra Mobile dopo il racconto del sedicenne che si e’ presentato la notte scorsa confessando di avere ucciso De Luca dopo una lite scoppiata per le sua richiesta di avere un rapporto sessuale. La morte risalirebbe alla mattina di ieri ma il sedicenne e’ arrivato a notte fonda in questura. Un “vuoto” temporale su cui si cerca di fare luce. I due si conoscevano per questioni di vicinato. Ma non e’ chiaro se in passato vi siano stati, o meno, contatti simili. De Luca era sposato e viveva con la moglie. L’omicidio e’ stato commesso in un casolare di campagna, nei pressi del fiume Oreto.