Ultime Notizie

Valorizzazione culturale, paesaggistica ed enoturistica, Iter Vitis entra a far parte del Distretto Turistico Valle dei Templi

L’ingresso di Iter Vitis nel Distretto Turistico Valle dei Templi rappresenta un passaggio significativo nella strategia di sviluppo integrato del territorio

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Iter Vitis – Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa – entra a far parte del Distretto Turistico Valle dei Templi e rafforza il percorso di valorizzazione culturale, paesaggistica ed enoturistica del territorio.
L’adesione è stata formalizzata ieri da Gori Sparacino, direttore di Iter Vitis con sede a Sambuca di Sicilia. L’Associazione internazionale Iter Vitis, costituita nel 2007, opera per costruire, promuovere e divulgare il patrimonio materiale e immateriale europeo legato alla storia della vite e del vino, anche in chiave eno-turistica.
L’ingresso di Iter Vitis nel Distretto Turistico Valle dei Templi rappresenta un passaggio significativo nella strategia di sviluppo integrato del territorio, fondata sul dialogo tra archeologia, paesaggio, cultura rurale, produzioni identitarie e turismo sostenibile, in una dimensione europea.
«Sono certo – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi – che la collaborazione  potrà essere foriera di progetti di sviluppo orientati e coerenti con le strategie che il Distretto porta avanti sulla Costa del Mito, nell’area dei Sicani e, più in generale, su tutto il territorio distrettuale. L’adesione di Iter Vitis rafforza una visione che promuove la nascita di nuovi prodotti turistici, capaci di mettere in rete cultura, paesaggio e comunità locali ed essere sempre più attrattivi e competitivi».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

La strage di Casteldaccia, chiesto processo per sei persone e due società 
Giudiziaria

Corruzione, il presidente dell’Ars Galvagno chiede il giudizio immediato
Ultime Notizie

Valorizzazione culturale, paesaggistica ed enoturistica, Iter Vitis entra a far parte del Distretto Turistico Valle dei Templi
Politica

Università, Ida Carmina (M5S): “Basta guerre politiche per Ecua”
Apertura

Tentata estorsione al killer che si pente? Grassonelli: “Non sapevo di alcun omicidio”
Giudiziaria

Corruzione, peculato e falso ideologico, la difesa di Galvagno chiede processo immediato
banner italpress istituzionale banner italpress tv