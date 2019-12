Valorizzazione del patrimonio culturale, l’Unesco cerca giovani soci

L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco ha lanciato un invito a livello nazionale a diventare soci. Coloro i quali intendano partecipare devono soddisfare dei requisiti. Alcuni di questi anagrafici, come avere minimo 20 e massimo 35 anni d’età, altri sono legati alla personalità di ognuno di noi: in primis credere che i pilastri di progresso e sviluppo italiano siano scienza ed educazione, in secundis essere convinti dell’importanza della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città in cui viviamo. L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco ha pubblicato i bandi per la selezione di nuovi soci.

Le domande, corredate di curriculum vitae, lettera motivazionale (in formato PDF) e breve video di presentazione (della durata massima di 1 minuto, da inviare tramite un link privato su un canale a scelta del candidato, preferibilmente YouTube) dovranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica all’indirizzo: sicilia@unescogiovani.it entro e non oltre giorno 31 dicembre 2019.

L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO è composta da circa 300 giovani tra i 20 e i 35 anni, fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori. Costituitasi nel 2015, l’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO nasce come Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNI) con l’obiettivo di supportare le attività della CNI nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, promuovendone progetti, valori e priorità attraverso la partecipazione attiva delle giovani generazioni e della società civile in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale. Nel 2018 l’Associazione, sotto l’egida della CNI, è stata riconosciuta ufficialmente da UNESCO come Membro delle Associazioni e Club per l’UNESCO. L’Associazione, presieduta attualmente dal Presidente Antonio Libonati, è organizzata in una struttura centrale, costituita da un Board nazionale, un Board esecutivo, un Coordinamento Progetti Nazionali e Territoriali e una diramazione periferica, caratterizzata da team presenti in tutte le regioni d’Italia, coordinati da Rappresentanti Regionali.

Per la qualità dei progetti e la solida struttura organizzativa, l’Associazione è stata riconosciuta da UNESCO come una delle migliori pratiche di partecipazione giovanile ai programmi UNESCO. Tale riconoscimento è stato ribadito da Eric Falt, Assistant Director-General for External Relations and Public Information presso UNESCO, che ha definito l’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO una buona pratica innovativa da esportare a livello internazionale.

Inoltre, ad inizio 2018, l’Associazione ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.