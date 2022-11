Vantaggi e bonus dei casinò europei per gli italiani

Il gioco d’azzardo è popolare in quasi tutti i paesi poiché consente di fare soldi veri scommettendo su eventi sportivi e giochi da casinò. Inoltre, grazie alla straordinaria facilità di accesso delle piattaforme e disponibili per desktop e dispositivi mobili è possibile divertirsi a qualsiasi ora e da ogni luogo.

Premesso ciò, è un’ottima idea per i giocatori sapere in anteprima cosa aspettarsi prima di iniziare questa avventura nei migliori casinò europei non AAMS, ottenere informazioni sulle funzionalità e promo disponibili e soprattutto conoscerne le vantaggiose promozioni, che sono in grado di proporre rispetto ai portali italiani che nella maggior parte dei casi sono costretti ad attenersi alle rigide regole imposte dal regolatore di casinò italiani, ossia l’ADM (ex AAMS).

Quali sono le offerte più vantaggiose dei casinò online senza licenza AAMS ?

Le vantaggiose proposte dei casinò stranieri sono riscontrabili in gran parte nei tanti bonus che offrono e di diverse tipologie. Quello di benvenuto, ad esempio, fornisce una spinta finanziaria quando si gioca su alcune delle slots preferite.

Di solito questo regalo per i nuovi iscritti è senza versamento, ossia si tratta di denaro gratuito che spesso viene accompagnato da giri gratuiti, con questi ultimi che, tuttavia, si possono ottenere anche in caso di primo deposito in contanti. A tale proposito, visita questo sito – Siticasinònonaams per conoscere quale casinò non AAMS migliori. Premesso ciò, va aggiunto che sono una caratteristica offerta dai migliori casinò europei ed è possibile ottenerli non solo per i suddetti tipici titoli da casinò, ma anche per scommettere su vari eventi sportivi.

Come ulteriore dimostrazione del vantaggio che possono offrire, basta aggiungere che spesso sono progressivi, ossia vengono elargiti anche dopo i versamenti successivi al primo e sempre con cifre allettanti. Questa appena descritta fa capire perché moltissimi utenti preferiscono i casinò esteri in alternativa a quelli italiani che sono molto meno generosi in tal senso.

Che tipi di giochi sono disponibili nei casinò europei e quali conviene scegliere?

Effettuare puntate su casinò esteri con denaro reale è sicuro e affidabile. Le slots con soldi veri sono, tra l’altro, in grado di fornire un RTP e un RNG soddisfacenti e ciò è molto importante, poiché garantiscono rispettivamente un buon ritorno al giocatore e una randomizzazione del gioco scelto (casualità delle combinazioni). A seguito di quanto appena descritto, ecco, dunque, un elenco contenente i giochi più popolari presenti nei casinò europei.

Wheel fortune

Giochi d’azzardo

freepik.com

La Wheel of Fortune è una delle classiche slots presenti nei casinò di Las Vegas, ed è diventata un’istituzione anche online. La Ruota della Fortuna, questo il suo nome letteralmente tradotto è, tra l’altro, molto popolare anche nei casinò stranieri poiché non solo gira, ma in tutte le sue versioni ossia, a 3 e 5 rulli, regala non solo combinazioni vincenti, ma anche eccitanti round scanditi da un coro di voci. Quest’ultimo, nel momento in cui si attiva, genera una certa adrenalina e può regalare vincite a dir poco superlative in aggiunta a quelle che hanno permesso di attivare la funzione stessa.

Roulette

La roulette è uno dei tanti modi divertenti per fare soldi veri, infatti basta far girare la ruota per ottenere delle vincite indipendentemente se si punta sul rosso e sul nero, oppure su un numero ben preciso compreso tra Zero e 36. Questa appena descritta è ovviamente la versione classica alla francese, ma sui casinò non AAMS è possibile anche trovarla con il doppio zero (versione americana). In entrambi i casi, la maggior parte dei suddetti portali online, la propongono anche in versione live, ossia con un croupier dal vivo che ne scandisce i ritmi allo stesso modo di come avviene in un casinò terrestre.

Slots

Giocare alle slot con jackpot piccoli e grandi è un altro ottimo modo per monetizzare nei casinò che operano in Europa. Le percentuali di rimborso di questi giochi sono inoltre più alte, e la maggior parte ha più di una tabella dei pagamenti. Tra le slots più remunerative e famose, presenti nei casinò online europei, troviamo quelle denominate della serie QuickHit Platinum e Diamond sviluppata dalla IGT (Triple Diamond), tutte ideali per godersi l’emozione della slot preferita e vincere soldi veri senza limitazioni.

Slots

freepik.com

Blackjack

Il blackjack è considerato uno dei più importanti nonché popolare. Sui casinò presenti in Europa c’è, tra l’altro, l’opportunità di scommettere anche da casa, essendo la maggior parte delle piattaforme ottimizzate anche per dispositivi mobili di ultima generazione indipendentemente se dotate di un sistema iOS oppure Android. Premesso ciò potete controllare qui tutti i migliori siti poker stranieri in Italia oltre a quelli che propongono il blackjack e altri giochi con le carte. Anche lo streaming video moderno consente, infine, di visualizzare il blackjack dal vivo, ossia con un croupier in carne ed ossa che per conto del banco distribuisce le carte ai giocatori.

Dove visualizzare l’elenco dei bonus dei casinò europei?

Quando per gli italiani si tratta di scegliere un casinò straniero, i bonus rappresentano l’occasione più ghiotta per giocare e sperimentare delle slots senza investire subito denaro. Una volta lette su un sito i termini e condizioni che propone, nelle sezioni dedicate si possono visualizzare anche le pagine dei suddetti premi. Di solito, le parti essenziali nei termini per un bonus del casinò sono il numero di volte che bisogna giocarli prima di riscattarlo, ma anche i limiti di prelievo e le restrizioni della promozione in oggetto sono da considerare. Premesso ciò, va altresì aggiunto che in genere questi regali non sono pubblicizzati nella pagina delle promozioni poiché i casinò hanno dei limiti massimi di puntata. Ciò significa che i giocatori non possono puntare più di un determinato importo per ogni singolo giro.

Controllare i termini e condizioni del casinò prima di registrarsi consente di evitare un’offerta non congrua alle proprie aspettative. Del resto, l’obiettivo finale di tutti i casinò è la generazione di profitti. Pertanto, ci sono diversi requisiti di scommessa che istituiranno su come piazzare le scommesse prima di poter accedere al suddetto premio. Di solito, il requisito determina quante volte bisogna giocare prima di poterlo trasformare in denaro contante da prelevare. Per fare qualche esempio, prima che se ne possa richiedere uno di Euro 50, è necessario giocarlo 50 volte e ciò significa che bisogna scommettere euro 2500 prima di poter accedervi.

Anche se questo potrebbe sembrare difficile, i giochi da casinò stranieri vengono proposti con alte percentuali di pagamento, quindi le scommesse sono più facili rispetto a quando si gioca nei casinò fisici o su siti gestiti dalla AAMS italiana. Infine, vale la pena aggiungere che molti utenti apprezzano i bonus, specie se senza versamento iniziale poiché permettono di sperimentare determinate tipologie di slots e adottare trucchi e strategie che tornano utili poi, quando, si puntano soldi veri.

Conclusioni

Giunti al termine della nostra recensione in cui abbiamo parlato di casinò Non AAMS, possiamo asserire che dopo aver affrontato tutti o quasi i punti salienti, soffermandosi soprattutto sulle proposte per i nuovi iscritti, anche la sicurezza, l’affidabilità e svariati metodi di pagamento sono indiscutibili nella maggior parte dei suddetti siti, per cui vale la pena prenderli in considerazione come alternativa ai casinò gestiti dall’ente regolatore dello stato italiano.

Bio Riccardo Bastoni

Riccardo Bastoni

Riccardo Bastoni è un rispettato giornalista e professionista nel settore dei giochi. Per più di 10 anni della sua carriera, Riccardo ha superato il percorso da semplice tester di siti di casinò online a esperto nel campo dei casinò non AAMS in Europa.