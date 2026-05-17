Venditore ambulante picchiato dal branco a Licata, in ospedale con trauma cranico 

Un venditore ambulante cinquantenne è stato aggredito da un gruppo (pare) di almeno tre giovani per motivi al momento non ancora del tutto chiari. È successo a Licata nei pressi del centralissimo corso Umberto. Il commerciante avrebbe avuto una discussione con dei ragazzi che, poco dopo, lo hanno picchiato con calci e pugni lasciandolo per terra.

Il gruppetto è fuggito poco dopo mentre il cinquantenne è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Non è in pericolo di vita. E intanto i carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini per risalire ai protagonisti dell’aggressione. Il branco è in via di identificazione.