Venditore di arance di Ribera trovato morto in un camper in Toscana 

Un venditore ambulante di Aranca originario di Ribera, Calogero Coffaro, è stato trovato morto all’interno di una roulotte a Ponsacco

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Un venditore ambulante di Aranca originario di Ribera, Calogero Coffaro, è stato trovato morto all’interno di una roulotte a Ponsacco, un piccolo paese in provincia di Pisa. L’uomo, molto conosciuto per la vendita di arance, avrebbe accusato un malore che gli è stato fatale.

Coffaro, originario di Ribera e anche lì noto per il commercio di castagne, si era trasferito in Toscana. A fare la scoperta sono stati alcuni operai che si stavano recando al lavoro nel vicino centro di autodemolizioni. La salma, dopo essere stata trasferita nel centro medicina legale di Pisa, è stata restituita ai familiari. I funerali si celebreranno lunedì nella sua Ribera.

