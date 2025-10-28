Viabilità, al via manutenzione straordinaria del collegamento tra le SS 115 e 189

Con l’aggiudicazione del secondo lotto funzionale si completa il quadro delle gare d’appalto bandite dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la S.S. 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la S.S. 189 (contrada Tumarrano). La gara, alla quale hanno partecipato 48 imprese, effettuata in modalità telematica ed inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’A.T.I. MACOS soc. coop (mandataria) – CONSORZIO C.A.I.E.C. soc.coop.(mandante) che ha ottenuto il punteggio 91,888 (somma di offerta tecnica ed economica, con ribasso del 23,0007%,). L’importo contrattuale complessivo è di 5.269.679,56 euro, compresi 136.063,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori interesseranno la SPC ex consortile n.18 Ponte Magazzolo alla Ribera-Cianciana, la SP n. 32 Ribera-Cianciana e la NC 05 che collega le SP n. 32 e n. 34.

Si chiude così l’iter delle gare d’appalto per questa importante azione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la messa in sicurezza e l’ammodernamento di un asse viario particolarmente importante per il collegamento tra la zona costiera e quella centrale della nostra provincia. Un progetto elaborato dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali che è stato finanziato complessivamente con 19.504.756,87 euro dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

“Un importante passo in avanti verso l’adeguamento di questi tracciati che consentiranno di migliorare i collegamenti tra costa e interno” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “a testimonianza di un forte impegno da parte del Libero Consorzio di Agrigento per il miglioramento della rete viaria provinciale. Ulteriori richieste di finanziamento saranno inoltrate alla Regione Siciliana per progetti già cantierabili per oltre 9 milioni di euro”.

Le strade di competenza dell’ex Provincia Regionali che saranno interessate da questi lavori sono le seguenti: Borgo Bonsignore – SP n. 61 Montallegro-Ribera (Lotto 1); SPC ex consortile n.18 Ponte Magazzolo alla Ribera-Cianciana, SP n. 32 Ribera-Cianciana e SP NC 05 (Lotto 2); SP NC n. 05 (collegamento SSPP 32-34) -SP n. 34 Bivio Tamburello-Bivona (Lotto 3); SP n. 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, SP n. 32 Ribera-Cianciana, SP n. 19B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, SP n. 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e SP n. 29A Montallegro-Cattolica Eraclea (Lotto 4).