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Violento scontro tra auto e monopattino elettrico: muore 30enne

Si tratta di un uomo di 30 anni, originario del Ghana e residente a Palermo

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 30 anni, originario del Ghana e residente nelle vicinanze della stazione centrale, è stato travolto da un’auto mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico in corso dei Mille a Palermo. La violenza dell’urto ha sbalzato il giovane a diversi metri di distanza, facendolo finire su un’auto in sosta. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla, l’uomo è morto sul colpo.

Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale, che hanno ascoltato l’automobilista, un 20enne, e lo hanno sottoposto all’alcol test, risultato negativo; verranno acquisite anche le immagini delle telecamere installate nella zona, per chiarire se uno dei due mezzi abbia invaso parzialmente la corsia opposta.

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