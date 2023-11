Violenza sulle donne, monumenti illuminati di arancione a Racalmuto

Domani 25 Novembre ricorre la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Il Palazzo Comunale ed il Teatro Regina Margherita di Racalmuto saranno illuminati di colore arancione, per simboleggiare un futuro senza discriminazioni e senza violenze. L’iniziativa è stata promossa dal Club Soroptimist di Agrigento per sostenere la Campagna “Orange the world” ed è stata condivisa dall’Amministrazione Comunale, quale importante segnale di sensibilizzazione verso il rispetto dei diritti umani e per dire “No alla violenza sulle donne”.