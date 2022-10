Visita degli Studenti Liceo Classico Empedocle al Palazzo della Provincia

In programma oggi la visita degli studenti del Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento presso il Palazzo della Provincia, la Biblioteca Provinciale e l'Officina delle Tradizioni Popolari per conoscere i luoghi del territorio. Una iniziativa accolta dal Commissario straordinario Raffaele Sanzo con l'obiettivo di far apprezzare ai ragazzi il nostro Patrimonio culturale e condividere questa esperienza. Alcune classi del Liceo Classico Empedocle hanno partecipato ad un tour alla scoperta dei luoghi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. A fare gli onori di casa il Dirigente Achille Contino, delegato dal Commissario, che ha illustrato e raccontato agli studenti un pezzo di storia dell'Ente ed alcuni aspetti di carattere amministrativo e politico. Il Palazzo della Provincia e della Prefettura di Agrigento, risalente al 1858, e' caratterizzato per un possente ingresso delimitato da due colonne e da due eleganti balconi su entrambe le facciate. L'edificio e' uno tra i primi ad essere costruito nell'Ottocento fuori della cinta muraria ed ha cambiato radicalmente l'assetto urbanistico della città. La Biblioteca Provinciale risale al 24 ottobre 1894 ed e' intitolata a Gaspare Ambrosini, eminente giurista e padre della Costituzione repubblicana. Il patrimonio librario è costituito da circa 6000 volumi: rappresenta uno strumento essenziale di documentazione ed informazione non solo per il personale dell'Ente ma, soprattutto, per la popolazione universitaria e studentesca. Ed infine la visita presso l’Officina delle Tradizioni Popolari: un piccolo spazio culturale dell’arte popolare, nato da alcuni anni, dove sono raccolte, in sezioni diverse, gli attrezzi di lavoro dei contadini, dei pescatori, degli artigiani, dei costumi della tradizione folkloristica agrigentina. Lo spazio e' divenuto, da qualche anno, luogo del cuore del Fai.