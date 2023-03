Zes Sicilia occidentale, siglato protocollo tra le Prefetture

Trasparenza, verifica, monitoraggio e controllo nel settore dei pubblici appalti. Questo il fulcro del Protocollo d’intesa per la legalita e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale che oggi il Commissario straordinario del Governo per la Zes della Sicilia occidentale, Carlo Amenta, ha siglato con quattro Prefetture.

“Un atto di governance – sottoscritto dai Prefetti, Maria Teresa Cucinotta (Palermo), Filippina Cocuzza (Trapani), Maria Rita Cocciufa (Agrigento) e Chiara Armenia – finalizzato ad assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalita ed alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno i poteri di vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti”. “La letteratura economica – ha commentato il Commissario Amenta al termine dell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Palermo – e concorde nell’affermare che illegalita e malaffare sono freni per lo sviluppo di un territorio. Oggi per me e un giorno fondamentale perche grazie all’impegno e alla collaborazione dei prefetti delle province in cui si trovano le zone economiche speciali della Sicilia occidentale, ci siamo dotati di un presidio di legalita Unico che ci consente di monitorare con attenzione sia gli investimenti che gli interventi infrastrutturali per i quali siamo chiamati a svolgere il ruolo di stazione appaltante. Chi vuole investire nella Zes Sicilia occidentale sa che trovera un contesto di legalita e di supporto agli imprenditori onesti che potenziera la capacita attrattiva dei nostri territori”.