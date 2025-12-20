I giovani immigrati della Coop Delfino portano gioia e doni ai piccoli pazienti di Pediatria

Una giornata all’insegna dell’integrazione, dell’altruismo e della gentilezza. I giovani immigrati della cooperativa Delfino hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I ragazzi hanno portato in dono ai bimbi delle matite magiche per poter scrivere le letterine a Babbo Natale ma anche libri di fiabe.

“Ringraziamo la cooperativa Delfino che è venuta a trovare i piccoli pazienti di Pediatria – ha dichiarato il primario del reparto Gramaglia – È un momento particolare, i bambini hanno bisogno di affetto, di solidarietà e di regali. La Coop Delfino oggi ha fatto dei piccoli pensieri necessari a far vivere un Natale diverso ai bambini e ai familiari.”

“Il nostro progetto si fonda sull’accoglienza dove i nostri minori sono i protagonisti attivi del futuro – ha detto Simona Di Salvo, responsabile del progetto della Coop Delfino – Tra gli obiettivi quello dell’integrazione fondato sulla condivisione e l’esserci per l’altro. Ed è questo il segnale che vogliamo dare. I nostri ragazzi da tempo hanno creato di gadget, delle matite magiche da donare ai piccoli pazienti per scrivere le letterine a Babbo Natale.”