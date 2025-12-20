Ultime Notizie

I giovani immigrati della Coop Delfino portano gioia e doni ai piccoli pazienti di Pediatria

I giovani immigrati della cooperativa Delfino hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

Pubblicato 33 minuti fa
Da Gabriele Terranova

Una giornata all’insegna dell’integrazione, dell’altruismo e della gentilezza. I giovani immigrati della cooperativa Delfino hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I ragazzi hanno portato in dono ai bimbi delle matite magiche per poter scrivere le letterine a Babbo Natale ma anche libri di fiabe. 

“Ringraziamo la cooperativa Delfino che è venuta a trovare i piccoli pazienti di Pediatria – ha dichiarato il primario del reparto Gramaglia – È un momento particolare, i bambini hanno bisogno di affetto, di solidarietà e di regali. La Coop Delfino oggi ha fatto dei piccoli pensieri necessari a far vivere un Natale diverso ai bambini e ai familiari.”

“Il nostro progetto si fonda sull’accoglienza dove i nostri minori sono i protagonisti attivi del futuro – ha detto Simona Di Salvo, responsabile del progetto della Coop Delfino –  Tra gli obiettivi quello dell’integrazione fondato sulla condivisione e l’esserci per l’altro. Ed è questo il segnale che vogliamo dare. I nostri ragazzi da tempo hanno creato di gadget, delle matite magiche da donare ai piccoli pazienti per scrivere le letterine a Babbo Natale.” 

