Il Wwf a Villafranca Sicula per la giornata mondiale della natura

La giornata mondiale della natura è stata onorata dal WWF Sicilia Area Mediterranea in un incontro con i ragazzi delle scuole elementari e medie di Villafranca Sicula, dove al Centro Diurno erano attesi dal sindaco, Gaetano Bruccoleri, dal dirigente scolastico, Vito Ferrantelli, e dalla insegnante e referente del progetto dell’Istituto Comprensivo “Roncalli”, Elena Accardi.

L’incontro si è aperto con un collegamento con il centro recupero tartarughe marine di Lampedusa, da dove la dottoressa Daniela Freggi ha spiegato ai ragazzi la delicatezza e fragilità dell’ecosistema marino e di come l’uomo può intervenire attraverso l’uso sapiente delle sue conoscenze.

A seguire, il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, si è soffermato sulla bellezza del sapere e di quanto bello sia essere volontari. Volontari di una organizzazione planetaria come il WWF, riconoscibile in tutto il mondo e con attività che riguardano l’ambiente a 360 gradi.

Poi, è stata la volta dell’ingegnere Mario Di Giovanna, esperto WWF, che ha rappresentato gli scenari dovuti alla emergenza climatica in atto e di quanto sia urgente e necessario porre rimedio ai guasti prodotti dall’umanità nel corso degli ultimi 100 anni.

Infine, i ragazzi hanno posto tanti bei quesiti ai quali i rappresentanti del WWF hanno risposto senza reticenze e con un linguaggio semplice e diretto.

Abbiamo riaffermato la fondamentale importanza di rivolgersi alle generazioni in crescita, in formazione, unica speranza in un’epoca in cui la gerontocrazia impera, ma questo perché evidentemente il nuovo non riesce ad avanzare.

Lo faranno questi germogli di tenere coscienze tutte da comporre.