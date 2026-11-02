Deve scontare condanna, arrestato 33enne

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti di un pregiudicato di Acireale, di 33 anni.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale e fa riferimento ad una sentenza passata in giudicato, relativa ai reati di rapina impropria e false dichiarazioni sulle proprie generalità, per i quali era stata determinata la pena complessiva in 3 anni e 26 giorni di reclusione. Nel marzo 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania aveva disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, consentendo all’interessato di presentare istanza per l’accesso a misure alternative alla detenzione in carcere.

Per il 33enne, che peraltro si trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari in relazione a un distinto procedimento penale avviato nel dicembre 2025, quando, nel corso di una perquisizione domiciliare, era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il provvedimento è diventato definitivo dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Catania, valutata nel complesso la posizione del condannato, ritenendo essere venuti meno i presupposti per l’accesso alle misure alternative richieste, ha disposto il ripristino dell’esecuzione della pena detentiva. Pertanto, i poliziotti del Commissariato di Acireale hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in esecuzione dell’ordine di carcerazione lo hanno condotto in carcere a Catania dove dovrà scontare la pena residua.