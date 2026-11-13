Catania

Investe uomo dopo una lite, arrestato per tentato omicidio

L'investimento è stato preceduto da una lite avvenuta nel pomeriggio di ieri tra il pedone investito e il padre del titolare dell'attività commerciale

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Un uomo è stato fermato dalla polizia, con l’accusa di tentato omicidio, dopo avere travolto una persona in via Pietro Novelli a Catania. L’investimento è stato preceduto da una lite avvenuta nel pomeriggio di ieri nel chiosco di piazza del Carmelo, nel quartiere Barriera, tra il pedone investito e il padre del titolare dell’attività commerciale. Il cliente, identificato nel pluripregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari Maurizio Consoli, durante la lite avrebbe anche impugnato un coltello colpendo il padre del titolare. Quest’ultimo avrebbe informato del fatto il figlio, il quale secondo la ricostruzione degli investigatori ha intercettato Consoli in via Pietro Novelli e lo ha travolto con l’auto che guidava, causandogli delle gravi ferite. Consoli è stato trasferito all’ospedale Cannizzato e si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Nell’impatto sono state danneggiate anche le tubature del gas, con gli agenti del reparto volanti intervenuti sul posto che hanno chiuso la strada. Il guidatore, messo alle strette dagli inquirenti, ha ammesso le proprie responsabilità rendendo anche dichiarazioni sui fatti mentre era assistito dal suo legale, l’avvocato Giorgio Assenza del foro etneo.

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