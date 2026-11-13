Licata

No alle intimidazioni, Licata si mobilita e scende in piazza

Una manifestazione nata dopo la profanazione delle tombe di famiglia del sindaco Angelo Balsamo e dell'assessore Giuseppe Federico

Pubblicato 38 minuti fa
Da Irene Milisenda

Licata scende in piazza per dire no alle intimidazioni. Una manifestazione nata dopo la profanazione delle tombe di famiglia del sindaco Angelo Balsamo e dell’assessore Giuseppe Federico, avvenuta nella notte della ricorrenza dei defunti.Un episodio che ha suscitato rabbia e indignazione e che ha spinto cittadini, istituzioni e associazioni a scendere in strada per esprimere solidarietà alle famiglie colpite e condannare quanto accaduto. “Questa è Licata che vogliamo, Licata che ci piace, Licata della legalità, dell’educazione, del rispetto del territorio e questo fa ben sperare per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, Grazie grazie a tutti i presenti”; ha commentato l’assessore Federico soddisfatto della risposta di partecipazione alla manifestazione.

Il corteo, organizzato dal consigliere comunale Andrea Burgio, è partito da Marianello ed è giunto in Piazza Progresso, dove è sede il palazzo comunale. “Una manifestazione pro-città, ringrazio di cuore i giovani che in particolar modo sono stati numerosi e hanno detto basta rialziamo e andiamo avanti per la nostra cara città di Licata”, ha detto il consigliere Burgio. In prima fila il sindaco Angelo Balsamo, con a fianco l’assessore Federico, il presidente del libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, la presidente del consiglio comunale di Licata Anna Triglia, e il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola che ha dichiarato: “quando vengono posti in essere atti vili e vigliacchi di questa gravità le comunità devono stringersi insieme e devono stare vicino per dare la forza a chi ricopre ruoli istituzionali e di andare avanti a schiena dritta e di non fermarsi contro questi vigliacchi”. Alla manifestazione hanno partecipato tanti giovani studenti che hanno voluto ribadire l’importanza della legalità, della sicurezza e del rispetto delle regole, valori fondamentali per la convivenza civile e il benessere della comunità.

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