Locale trasformato in una drug room: arrestato 45enne

Un locale trasformato in una vera e propria fortezza, con accessi protetti e sistemi di sorveglianza predisposti per controllare chi si avvicinava e rendere più difficile l’intervento delle Forze dell’Ordine. È quanto hanno scoperto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia, che hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio..

L’attività trae origine dal costante monitoraggio del territorio e dagli accertamenti condotti dai militari dell’Arma etnea sul fenomeno dello spaccio di droga, con particolare attenzione alle aree già interessate da analoghi episodi. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di concentrare l’attenzione su un immobile nel centro del paese, dove sarebbe stata avviata un’attività di spaccio.

I militari hanno quindi predisposto un mirato servizio di osservazione, raggiungendo il luogo nelle prime ore del mattino. Una volta sul posto, hanno constatato che le finestre affacciate sulla strada erano state completamente murate, impedendo qualsiasi accesso dall’esterno. Anche il perimetro dello stabile era protetto da telecamere di videosorveglianza, mentre all’interno era stato installato un impianto elettrico che consentiva di comandare a distanza l’apertura degli accessi.

Per raggiungere il locale, dunque, i Carabinieri sono entrati nell’androne del palazzo e, sfruttando un’intercapedine tra il solaio del garage e quello del primo piano, sono riusciti a raggiungere un varco ricavato nella struttura, apparentemente predisposto anche come possibile via di fuga. Da quella posizione, attraverso il sistema di videosorveglianza presente, gli operanti hanno potuto monitorare l’esterno dell’immobile e attendere il momento più opportuno per intervenire.

Dopo qualche ora, i militari hanno scorto un uomo che si si avvicinava al locale e, dopo essersi guardato intorno con circospezione, estraeva una chiave e apriva una prima porta in ferro rinforzata con sbarre saldate, seguita da una seconda porta, ovvero una ulteriore barriera; a quel punto i militari sono intervenuti contemporaneamente da più punti, bloccandolo e sottoponendolo a perquisizione, trovando nelle sue tasche alcuni appunti manoscritti con nomi e cifre.

La successiva perquisizione del locale ha permesso di rinvenire e sequestrare sostanze stupefacenti, tra cui eroina e marijuana, oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e ulteriori manoscritti riportanti cifre e iniziali. Sono stati inoltre trovati una pistola a gas con relativo munizionamento, diversi coltelli con lame intrise di sostanze e annerite, un impianto di videosorveglianza collegato a una pulsantiera per l’apertura a distanza degli accessi, duplicati delle chiavi, guanti e grosse mazze di legno.

All’interno della casa era stato ricavato anche un angolo destinato al consumo di stupefacenti, una sorta di drug room che avrebbe consentito agli assuntori di assumere la droga direttamente nei locali, senza dover uscire in strada. La presenza di diverse siringhe usate ha ulteriormente documentato le condizioni in cui si svolgeva questa attività.

Mentre i militari erano ancora impegnati nelle operazioni, alcuni clienti, provenienti anche da altri comuni del territorio, si sono avvicendati con l’intento di acquistare droga, ma sono stati tutti fermati e perquisiti, e avevano in tasca denaro contante, suddiviso in banconote di piccolo taglio, che certamente avrebbero adoperato per comprare lo stupefacente.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la droga è stata sequestrata.