Accoltella il padre, era in preda a deliri: arrestato 32enne

Un cittadino belga di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Salemi per il tentato omicidio del padre, un 67enne irlandese. L’uomo è stato fermato in piazza Libertà dai militari, allertati da alcuni passanti che lo avevano notato aggirarsi in stato confusionale e con i vestiti sporchi di sangue. L’indagato ha subito ammesso l’aggressione, mentre il genitore era già stato trasportato d’urgenza in prognosi riservata all’ospedale di Marsala.

Nella casa del giovane i militari hanno sequestrato il coltello a serramanico utilizzato per il ferimento. Dopo un primo passaggio nel carcere di Trapani, una perizia disposta dalla Procura di Marsala ha accertato un grave disturbo psicotico con deliri persecutori, escludendo la capacità di intendere e di volere al momento dell’aggressione. Il giudice ha quindi revocato la custodia in carcere disponendo il ricovero in una Rems: in attesa che si liberi un posto, il 32enne è stato trasferito in una struttura sanitaria idonea.