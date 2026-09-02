Ad Agrigento presentato il libro sulla storia degli Inti-Illimani





Ad Agrigento è stato presentato il volume “Sulle corde del tempo: Una storia degli Inti-Illimani”, un percorso immersivo dentro l’epopea della storica formazione cilena che, dagli anni Settanta, ha incarnato lo spirito della Nueva Canción Chilena e si è fatta portavoce, su scala internazionale, della resistenza democratica contro sanguinosa dittatura fascista di Pinochet. Negli anni dell’esilio, trascorsi in larga parte in Italia, gli Inti-Illimani hanno intrecciato con il nostro Paese un legame profondo, divenendo simbolo di solidarietà e impegno civile. Firmato da Jorge Coulón Larrañaga, fondatore e colonna del gruppo, insieme al giornalista e scrittore Federico Bonadonna, il libro è edito da Edizioni Edicola.

Ad Agrigento era presente proprio Bonadonna, protagonista del dialogo con il pubblico, affiancato da Alberto Todaro, che ha condotto la serata. A dare voce alle pagine, con letture d’autore, è stato l’attore Paolo Macedonio, chiamato a rievocare aneddoti, fatiche, trionfi e quel sentimento di fraternità che ha accompagnato il cammino della band.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone “Le serate del CAAC” da Scaro Cafè.